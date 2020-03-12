Bornova'da Coronavirüs tedbirleri Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, dünyayı tehdit eden ölümcül virüse karşı bir dizi önlem almanın zorunlu hale geldiğini söyledi.

Bornova Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün Corona Virüsü'nü, kitleler üzerinde görülmesi nedeniyle "Pandemi" olarak nitelendirmesi ve Türkiye'de ilk vakanın tespit edilmesinin ardından toplu katılımla gerçekleştirilen tüm etkinliklerini durdurdu.

Başkan İduğ, "Öncelikle tüm hizmet binalarımızda, parklarda ve ortak alanlarda ilaçlama yapacağız. Virüs, kalabalık ortamları seviyor. Bu nedenle toplu katılımla gerçekleşen etkinliklerimizi de geçiçi bir süre için durduracağız. Bu süreçte sık sık virüsten korunma, tespit yöntemleri ve dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgilendirmeler yapacağız. Elbette kalabalık alanlardan uzak durmamız gerektiği için bunu sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapacağız. Unutmayalım ki; bu hastalık herkesi etkiliyor ancak 65 yaş üstündekiler ile şeker, kalp, tansiyon, böbrek ve solunum yolu hastaları için ölümcül olabilir. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı ve ateşi olan kişilerin mümkün olduğunca sokağa çıkmaması önemli" diye konuştu.

Alınan karar gereği; İki hafta süreyle tören, açılış, konser, gösteri,panel, söyleşi ve eğitim gibi toplantılar ile sergi, tiyatro, kent turu etkinliklerin tamamını durduruldu. Aynı şekilde hobi ve beceri edindirme kursları, tüm branşlardaki spor kursları ile Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ve Çocuk Kulübü etkinlikleri de iptal edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı karara göre yaklaşık 6 bin öğrencinin yararlandığı BELGEM'in faaliyetlerine de ara verilecek.

Kaynak: Bültenler