Bornova'da Corona fırsatçılarına geçit yok Bornova Belediyesi, Corona Virüs salgını nedeniyle talebin arttığı ürünlerdeki fahiş fiyat yükselişinin önüne geçmek için denetleme yapmaya başladı.

Özellikle virüse karşı sıkça kullanılması önerilen başta kolonya olmak üzere temizlik ürünleri ile makarna ve bakliyat gibi gıdalara olan talebin artmasının ardından harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri market, bakkal ve aktarlarda denetim yaptı. Denetimlerle fiyatları fahiş olarak arttıdığını tespit ettiği esnaf, gerekli cezai işlemin uygulanması için İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirildi.

Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, pazaryerlerinde vatandaşlara Corona Virüsü'nden nasıl korunulacağını anlatan bilgilendirme broşürleri dağıttı.

Bornova Belediyesi'nin vatandaşların yoğun olarak kullandığı başta parklar olmak üzere kamusal alanlar ilehizmet binalarında yaptığı temizlik ve ilaçlama çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: Bültenler