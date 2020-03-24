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Bornova, Spor

Bornova'da Clark gitti, Rızvic kaldı

Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off hattında yer alan Bornova Belediyespor'da sezona koronavirüs salgını nedeniyle verilen süresiz arada yabancı oyunculardan Donte Clark ayrılırken Hasan Rızvic ise takımda kaldı.

24.03.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:42
Bornova'da Clark gitti, Rızvic kaldı

Türkiye Basketbol Ligi'nde Play-Off hattında yer alan Bornova Belediyespor'da sezona koronavirüs salgını nedeniyle verilen süresiz arada yabancı oyunculardan Donte Clark ayrılırken Hasan Rızvic ise takımda kaldı.

Bornova Belediyespor Genel Menajeri Çağlar Karabulut, kararı oyunculara bıraktıklarını belirtip, "Amerikalı sporcumuz Donte Clark ile uçuşların kısıtlanması,ülke sınırlarının kapatılması ihtimalini göz önünde bulundurarak, karşılıklı iyi niyet çerçevesinde protokol imzalayıp ülkesine dönmesi yönünde birlikte karar verdik. Liglerin devam etmesi  halinde güncel durumu değerlendirerek yol haritamızı belirleyeceğiz. Hasan Rızvic ise ailesi ile birlikte bu süreci İzmir'de kalarak değerlendirmek istediğini belirtmesinin ardından ilerleyen günlerde süreçle ilgili karar vermek adına tekrar görüşmek üzere karşılıklı anlaşmaya vardık. Umarım ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günleri, bir an önce geride bırakır ve basketbolun güzelliklerini konuşuyor oluruz" açıklamasını yaptı.


- İzmir

Kaynak: DHA

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