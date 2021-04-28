Bornova'da can dostlarına hizmette ara yok
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Bornova'da can dostlarına hizmette ara yok

Bornova'da can dostlarına hizmette ara yok
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi hayvan severlerin yüreğine su serpecek bir uygulamaya imza atacak.

Can dostların beslenme, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24 saat çalışan Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tam kapanma sürecinde de hizmet vermeye devam edecek.

Açıklanan kararnameyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanmaya geçileceğinin ilan edilmesiyle birlikte Bornova Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğü çalışma planını güncelledi. Sokak hayvanlara yönelik mama ve sağlık hizmetleri uygulamalarının aksatılmaması amacıyla hazırlanan plana göre tam kapanma döneminde Pınarbaşı Rehabilitasyon Merkezi de klinik hizmeti vermeye devam edecek.

29 Nisan-12 Mayıs tarihleri arasında hizmet vermeye devam edecek olan Büyükpark Kedi Kliniği ise Ramazan Bayramı'na denk gelen 13-15 Mayıs tarihlerinde kapalı olacak.

Kaynak: Bültenler

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