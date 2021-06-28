Bornova'da çalışanlara afet eğitimi

Ülke genelinde meydana gelen depremlerin ardından, deprem öncesi, anı ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapan Bornova Belediyesi, 2021 yılının Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edilmesinin ardından çalışmalarını arttırdı.

Belediyede görev yapan ve Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) tarafından afet eğitmeni olarak eğitilen 5 çalışan, mesai arkadaşlarına Temel Afet Bilinci Eğitimi vermeye başladı.

Bornova Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen eğitimlerde acil durum planı, afet ve acil durum çantası, afet sırasında doğru davranış şekilleri, afet ve acil durum anında yapılması gerekenler, tahliye ve toplanma alanları gibi konularda personellere bilgilendirme yapıldı. Afet bilinci, arama ve kurtarma, yangın, ilk yardım, gönüllülük, kimyasal biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit ve tehlikeler, sivil savunma gibi başlıklar yer aldı.

Küçük gruplar halinde ve sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen eğitimleri AFAD tarafından eğitim alan Bornova Belediyesi personelleri Sinan Can Öziçer, Işın Varol Öziçer, Aygün Atasoy, Yasin Vardar, Murat Sencer Aydoğan verdi.

Afet eğitimleri sürecek

İzmir'in deprem kuşağında yer aldığını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Doğal afetler hayatımızın bir gerçeği. Bizde hazırlıklı olmak adına personellerimiz ile başladığımız eğitimleri vatandaşlarımızla ve öğrencilerimizle de devam ettirmek istiyoruz. Afet ve acil durumlarda neler yapılması gerektiğini herkes bilmeli" dedi.

Kaynak: Bültenler