Bornova'da Çağdaş 9 yıl sonra döndü Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'da takımın Süper Lig'de yer aldığı 2009-2011 yılları arasında kadroda yer alan Çağdaş Erdoğan, 9 sene sonra yuvaya döndü.

Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'da takımın Süper Lig'de yer aldığı 2009-2011 yılları arasında kadroda yer alan Çağdaş Erdoğan, 9 sene sonra yuvaya döndü. 32 yaşında, 1.88 boyundaki guard, geçen sezonu Samsunspor'da geçirdi. Daha önce antrenör Faruk Beşok'la yeniden anlaşıp Ege Yaşar ve Mustafa Erdoğan'la sözleşme yenileyen Bornova, iç transferde kaptan Eren Ocaktürk'le de nikah tazeledi.

Kaynak: DHA