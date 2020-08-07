Bornova'da atıklar gübreye dönüşecek Yerel üreticiye destek amacıyla Karaçam Mahallesi'nde pek çok atığı gübreye dönüştürecek "Kompost Gübre Tesisi" kuruluyor.

Bornova Belediyesi 12 eski köy yerleşimine sahip ilçede, tarıma yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

Bornova Belediyesi, Bornova Kaymakamlığı ve Ege Üniversitesi arasında geçtiğimiz Şubat ayında "Atıklar Dönüşüyor, Toprak Zenginleşiyor Projesi" kapsamında kurulması kararı alınan tesisin inşa edileceği alanda incelemelerde bulunuldu. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcıları; Barbaros Taşer ve Orhan Şaylan ile Bornova İlçe Tarım Müdürü Ruhşan Özdemir Çifçi, gübre üretim üssüne dönüşecek 6 dönümlük alanı birlikte gezdi.

Bornova Belediyesi'nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden de sorumlu Başkan Yardımıcısı olan Barbaros Taşer, "Üç önemli kurumun iş birliği ile hayata geçireceğimiz proje sayesinde atıkları dönüştürüp gübre haline getirerek tekrardan köylüye ulaştıracağız. Doğal üretimi özendirmek amacıyla yapacağımız bu çalışma ile çevrenin korunmasına da katkı sağlayacağız" dedi.

Kompost gübre nedir?

Kompostlama, biyolojik arıtma tesisi çamuru, yaprak, kağıt ve yiyecek atıkları gibi organik maddelerin mikroorganizmalar vasıtasıyla kompost adı verilen toprağımsı bir yapıya dönüştürüldüğü biyolojik bir işlemdir. Elde edilen gübre toprağa bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesini ve toprağın yapısal düzenini sağlar. İyi bir kompost, zararlı tarımsal ilaçların kullanımının azaltılmasına etki eder. Kimyasal gübreden daha ucuzdur. Gübre kullanımını azaltır. Ekonomiye katkı sağlar.Bitki köklerine yavaş yavaş besleyiciler bırakır. İyi bir tohum yatağıdır. Toprağı gevşetir, kalitesini artırır. Topraklara sürdürülebilir iyileşme sağlar. Akıntı ve su ve hava kirliliğinin azalmasına katkı sağlar. Solucanları çeker ve besler, patojenleri ve yabancı ot tohumlarını öldürür. Bitki ve ağaçların su taleplerini azaltır. Toprak erozyonunu kontrol etmeye yardımcı olur ve yetiştirme mevsimini uzatabilir. Kompostlara zengin topraklarda yetiştirilen gıdalardaki vitamin ve mineral içeriğini geliştirir.

Kaynak: Bültenler