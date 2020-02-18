Bornova'da amatörlere destek buluşması

18.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:14

Bornova Futbol Kulüpleri Derneği Başkanı Hakan Beşyıldız ve İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu başkanlığına adaylığını açıklayan Murat Keser'in de katıldığı toplantıda, amatörlerin profesyonel kulüplerin en önemli kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan İduğ, "Özellikle üst liglerde çok sayıda yabancı oyuncu forma giyiyor. Bu kulüplerimiz için büyük yük. Hem ülkemizin paraları dışarı gidiyor. Amatörden yetişecek futbolcuların Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig olmak üzere İzmir'in profesyonel kulüplerinde forma giymesi en büyük arzumuz. Bornova ile güçlü bağları olan Altay ile Yeşilovasporbirlikteliği bir başlangıç oldu. Bornova Belediyesi olarak devamının gelmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

'Tesis sayısı artacak'

İzmir'de amatör futbolun yükünü Bornova Belediyesi'ne ait sahaların çektiğini vurgulayan İduğ, "Daha çok tesis yapıp, amatörlerimizin hizmetine ve profesyonel kulüplerimizin altyapılarına sunacağız. Şu anda Yusuf Tırpancı Sahası'nda çalışmalar başladı. Bu tesis kapalı tribün, amatör evi ve yeni çim saha ile amatörlere daha çok hizmet verecek. Bornova Şehir Stadı'nı da amatörlerin çok daha fazla yararlanabileceği şekilde yenileyeceğiz. Bu sahalarda Amatör kulüpler ile profesyonel kulüplerin işbirliği yaptığını görmek en büyük arzumuz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler