Bornova'da Altın Bilezik'e bir halka daha
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Bornova'da Altın Bilezik'e bir halka daha

Bornova'da Altın Bilezik'e bir halka daha
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi, Türkiye genelinde 700 bin üyesi bulunan Türkiye Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu ile işbirliği protokolü imzaladı.

Taşımacılık sektörü ile işbirliği protokolü

protokole göre, Altın Bilezik projesi kapsamında sektör için ağır vasıta ehliyetine sahip genç şoförler yetiştirilecek. Ayrıca Federasyon, faaliyetleri için Altındağ Atatürk Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'ni kullanacak.

İlgili protokolü Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile Türkiye Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu İl Başkanı Yılmaz Dağaçan, Federasyonu'nun Bornova İlçe Başkanı Halil Baybostan'ın yerini aldığı törende imzaladı.

Genç işsiz sayısı 13 milyon

Yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin artması gerektiğini ifade eden Başkan Mustafa İduğ, "Türkiye'deki genç işsiz sayısı 13 milyon. Bu gençlerin ağır vasıta ehliyeti almak kaydıyla sizin sektörünüzde çalışma imkanları olabilir. Bu amaçla Altın Bilezik projemiz kapsamında vereceğimiz eğitimlerle ihtiyaç duyduğunuz bu gençlerin yetişmesini sağlayabiliriz. Belediyemize başvuran ağır vasıta ehliyetli vatandaşlarımızı federasyonunuza yönlendiririz. Federasyon olarak Altındağ'daki Sivil Toplum Kuruluşları Yerleşkesi'ni de kullanıp, her türlü faaliyetinizi orada gerçekleştirebilirsiniz" diye konuştu.

700 bin üyeli federasyon

Yaklaşımı ve işbirliği nedeniyle Başkan İduğ'a teşekkür eden Türkiye Karayolu Yük Taşıyıcıları Federasyonu İl Başkanı Yılmaz Dağaçan "Türkiye'deki toplam nakliyeci sayısı ise 2 milyon 970 bin civarındadır ve bunların yaklaşık 700 bini federasyonumuza üyedir. Amacımız 2022 Mart ayına kadar tüm arkadaşlarımızı federasyon çatısı altında toplamaktır. Bu yolda Bornova Belediyesi'nin vereceği katkıyı da çok önemli buluyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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