Bornova'da ağacın otomobilin üzerine devrilmesi kameraya yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bornova'da ağacın otomobilin üzerine devrilmesi kameraya yansıdı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Bornova'da ağacın otomobilin üzerine devrilmesi kameraya yansıdı

İzmir'in Bornova ilçesinde ağacın rüzgarın etkisiyle, seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde ağacın rüzgarın etkisiyle, seyir halindeki bir otomobilin üzerine devrilme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşilova Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle bir ağaç seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobil yoluna devam ederken, bu sırada yolda yürüyen bir kişi devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ağacın devrilme anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Uçakta koltukları başkalarına satılan 4 kişi toplam 32 bin lira tazminat kazandı

Son dakika haber... Uçakta koltukları başkalarına satılan 4 kişi toplam 32 bin lira tazminat kazandı

 Atatürk'ü gören Atiye teyze, 10 Kasım'ı anlattı: Ustabaşı yanımıza gelip 'Atatürk öldü' dedi, çoğumuz ağlıyorduk

Atatürk'ü gören Atiye teyze, 10 Kasım'ı anlattı: Ustabaşı yanımıza gelip 'Atatürk öldü' dedi, çoğumuz ağlıyorduk
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title