Bornova'da "Afetlere Dirençli Kent" paneli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bornova'da "Afetlere Dirençli Kent" paneli

Bornova'da 'Afetlere Dirençli Kent' paneli
Bültenler - Haberler | Güncel

Ülkemizde birbiri ardına afetler yaşanırken vatandaşları bilinçlendirmek için harekete geçen Bornova Belediyesi "Afetlere Dirençli Kent" paneli düzenledi.

İzmir Afet Bilinci ve Risk Farkındalık Derneği, İzmir Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme ve Dayanışma Derneği ile TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurlu işbirliği ile gerçekleşen Panel Bornova Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut Akdemir'in moderatörlüğünde gerçekleşen panelin konuşmacıları ise İZ-AFED Derneği Başkanı Servet Ertaş, Başkan Yardımcısı Av. Birgül Değirmenci, İZKENDER Derneği Başkanı Cem Şeker ve dernek gönüllülerinden Av. Mustafa Boğa oldu. Afetlere dirençli toplum ve afetlere dirençli yapılar önermesi doğrultusunda yapılan panelde İzmir ele alındı. İzmir'i afetlere dirençli hale getirmek için,yapılabileceklerin konuşulduğu etkinlikte kurumlar, meslek odaları, yerel yönetimler, bilim insanları ve diğer STK'lar ile birlikte ortak faaliyetler yürütülmesi amaçlandı.

Afetle ilgili sorulara cevap arandı

Panelde yaşanan afetlere karşı yapılması gerekenler, riskleri azaltacak ve zararlarını ortadan kaldıracakönlemler, İzmir'in afetlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğu gibi konular tartışıldı. Ayrıca 'Afetlere karşı hazırlık ve risk azaltma çalışmalarında yerel yönetimler işin neresinde?','İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerin Afet Yönetim ve Koordinasyon Merkezleri-birimleri, planları ve çalışmaları var mıdır?', ' Risk Yönetimi konusunda hangi çalışmalar yapılıyor?', 'Afetlere karşı toplum ne kadar dirençli?'gibi sorulara cevaplar arandı.

Toplumda afet bilinci, çevre duyarlılığı ve risk farkındalığının ne düzeyde olduğu, yapı stoklarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi için yapılacaklar ve Kentsel dönüşüm çalışmalarının durumu da değerlendirildi. İzmir de Kentsel Dönüşüm süreci,Kentsel Dönüşüm ve Afet Yasasının çelişkileri, Kentsel Dönüşüm sorunları ve çözüm önerileri, Deprem sonrası, konutların yapılması ve alternatif çözüm önerileri, sosyo-ekonomik sorunlar, toplumsal travmalar, mevcut afet mevzuatı konuları da ele alındı.

Panele katılan Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, ülkenin üst üste yaşadığı afetleri hatırlatarak bilgilerini paylaşan panelistlere teşekkür etti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Bültenler

Balıkesir'deki korkunç kazada ölen şoförün ağabeyinden şaşırtan iddia: Elimde aracın arızalı olduğunu söylediği mesajlar var
Balıkesir'deki korkunç kazada ölen şoförün ağabeyinden şaşırtan iddia: Elimde aracın arızalı olduğunu söylediği mesajlar var
Son dakika... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa ilçesindeki trafik kazasında 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Son dakika... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kemalpaşa ilçesindeki trafik kazasında 6 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.
Son dakika haberi | İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Son dakika haberi | İzmir'de şarampole devrilen minibüsteki 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Yonca Evcimik Berdan Mardini
Spor Muslera Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bornova'da "Afetlere Dirençli Kent" paneli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 09:13:59. #1.16#

title