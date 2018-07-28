Bornova'da Açıkhavada Sinema Keyfi

Çarşamba günleri Büyükpark'taki Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda, Perşembe günleri de Çamdibi Atatürk Parkı içindeki amfitiyatroda ve her hafta Salı günleri farklı bir mahallede 6 farklı film gösterilecek.

Bornova Belediyesi, çoğu son dönemde çekilen Türk Sineması'nın önemli eserleriyle vatandaşları açıkhava gösterimlerinde buluşturuyor. Filmler Büyükpark içindeki Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu'nda Çarşamba günleri saat 21.00'de, Çamdibi Atatürk Parkı içindeki Amfi Tiyatro'da da Perşembe günleri saat 21.00'de gösteriliyor.

Ayrıca 18 Ağustos'a kadar her hafta Salı günü farklı bir mahallede film gösterimleri yapılacak. Ücretsiz olarak tüm Bornovalılara açık olan etkinlikte vatandaşlara patlamış mısır ikramı yapılırken, Bornova Belediyesi'nin ikram aracı da su ve soğuk meşrubat dağıtıyor.

Etkinliklerde son zamanlarda çekilen ve vizyondayken büyük beğeni toplayan 6 film gösteriliyor. "Aile Arasında", "Ayla","Ailecek Şaşkınız" ve "Yol Arkadaşım" filmlerinin yanı sıra çocuklar için de "Bizim Köyün Şarkısı" ile animasyon film olan "Kral Şakir" seyirciyle buluşacak.