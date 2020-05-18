Bornova'da 65 yaşüstü vatandaşlara çiçek ve maske sürprizi Büyükpark, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Çamdibi Atatürk Parkı ve Pınarbaşı Çamlık Parkı, Bornova'nın çınarları ile güzelleşti.

Başkan İduğ: "Çınarlarımızın yanındayız"

Sıcak pazar gününde kısıtlı süreyle sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri Bornovalılar, yeşil alanlara akın etti. Rekor sıcaklıkların kaydedildiği günde kendilerine tanınan süreyi parklarda geçiren çınarlar, sokağa çıkmanın keyfini ağaçların gölgesinde, çimler üzerinde oturarak çıkardı.

Koronavirüs salgını nedeniyle iki ay sonra ilk kez geçtiğimiz Pazar sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri annelere Anneler Günü sürprizi yaparak pasta dağıtan Bornova Belediyesi, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda özelsürprizlerle yine sokaklardaydı.

Bornova Belediyesi 12.00 – 18.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaşüstü vatandaşlara Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında yetiştirilen çiçeklerden hediye etti, ikişer adet maske dağıttı. Parklara akın eden çınarlar, sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşarken Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği günden bu yana 65 yaş üzeri vatandaşlarla özel olarak ilgilendiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İki aydır çınarlarımızın alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyoruz. Vergilerini ödemek isteyenlerin kapısına gidiyoruz. Evlerindeyken biz onlar için çalışıyoruz. Hafta bir kez sokağa çıktıkları kısıtlı anlarda da yanlarındayız. Hafta içerisinde de kendileri için hazırladığımız hijyen kitlerinin dağıtımına başlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler