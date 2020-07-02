Bornova'da 3 ay sonra ilk meclis Koronavirüs salgını nedeniyle Mart Ayı'ndan bu yana toplanamayan Bornova Belediye Meclisi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ilk toplantısını yaptı.

Daha büyük olması nedeniyle Büyükpark'taki nikah salonunda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde, tüm katılımcıların maskeli şekilde yer aldığı meclise güvenlik nedeniyle vatandaşlar alınmadı. Salon girişine dezenfektan konuldu, maske dağıtıldı. Mikrofonların üzerine özel koruyucu başlık geçirildi.

Başkan İduğ'dan "oybirliği" temennisi

Bornova Belediyesi'nin 1 yıllık icraatları ve koronavirüs salgını boyunca yaptığı çalışmaların anlatıldığı filmin gösterimi ile başlayan mecliste konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Tüm dünyaya geçmiş olsun" dedi. Salgın sürecinde çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Başkan İduğ, yeni dönemde tüm kararlarının Bornova'yı büyütme yolunda oy birliği alınmasını diledi.

Encümen ve komisyon üyeleri seçimi

Mecliste yapılan kapalı oylama ile yeni döneminencümen ve komisyonların üyeleri belirlendi. Kamuran Allı, Çeto Çamlıbel ve Bengü Tice encümene seçilirken, Bahar Gürsu da CHP Grubu'nun yeni başkan vekili oldu.

Faaliyet ve denetim raporlarının okunup, oylanacağı meclisin 2. oturumu 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Bültenler