Bornova'da 19 Mayıs bir başka güzel
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Bornova'da 19 Mayıs bir başka güzel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında düzenlenen kent turu ile coşku içerisinde kutlandı.

Bornova'da 19 Mayıs bir başka güzel
20.05.2020 10:39 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:39

Başkan İduğ: Bu bayramlar ilelebet kutlanacak

Atatürk ve Cumhriyet'e olan bağlılıklarını evlerinin balkonlarından haykıran Bornovalılar, 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Eşi Ufuk İduğ ve meclis üyeleri ile birlikte üzeri açık otobüs ve klasik otomobillerden oluşan konvoyla vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı. 19 Mayıs'ın 101. yıl coşkusu Atatürk Mahallesi'nden Çamdibi'ne, Pınarbaşı'ndan Işıkkent'ten, Doğanlar'dan Evka-3 tüm ilçeye yayıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde araçlardan inilerek, Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bornovalıların marşlara ellerindeki Ayyıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleri ile balkonlarından eşlik ettiği kent turu, Belediye Bandosu eşliğinde Mustafa Kemal Caddesi'nde devam etti. Bornova'daki sevgi seline CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de balkonundan katıldı. Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp, Çevre Yolu Bornova Viyadükleri'nde son bulan yürüyüşte meşaleler yakıldı, marşlar yine hep bir ağızdan söylendi.

Kadir Gecesi ile aynı güne rastlayan 19 Mayıs'ın yanısıra vatandaşların Ramazanını da kutlayan Başkan Mustafa İduğ, "Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimizde olsakta Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğunda gibi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını da özel bir organizasyonla kutlamak istedik. Geleceğimiz olan gençlerimiz Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkacak ve bu bayramlar ilelebet kutlanmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

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