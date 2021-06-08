Bornova'da 1.800 kişiye Altın Bilezik
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Bornova'da 1.800 kişiye Altın Bilezik

Bornova'da 1.800 kişiye Altın Bilezik
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi 2019 yılı sonunda hayata geçirdiği Altın Bilezik Projesi ile iş arayanlarla işverenler arasında köprü olmaya devam ediyor.

2020 yılının başından bu yana 1.800 kişi Bornova Belediyesi'nin aracılığı ile iş sahibi oldu. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornovalılara daha fazla iş olanağı sağlanmak, istihdama katkı koymak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Altın Bilezik Projesi kapsamında 2021 yılının ilk 5 ayında 48 firma ile yapılan görüşmelerde 580 kişi Bornova Belediyesi aracılığıyla çeşitli pozisyonlarda iş imkanına kavuştu. 2020 ve 2021 döneminde Altın Bilezik envanterinde bulunan 6.099 özgeçmiş, yüzlerce firmanın arama kriterleriyle 12 bin sefer eşleşerek ön elemeye girdi. Bu süreçte yaklaşık 4 bin kişinin üzerinde aday, yüz yüze görüşmeye çağırıldı ve 1.800 kişi istihdam edildi.

Aynı zamanda on-line bir platform olan Altınbilezik, iş arayanlarla işçi arayan firmaları pandemi kurallarına uygun şekilde açık alanda bir araya getirerek görüşmelerini sağlıyor. Uygun pozisyonlar olduğunda görüşmeye çağrılan vatandaşlar, HES kodu kontrolleri ve ateş ölçümleri yapıldıktan sonra görüşmeye alınıyor.

Hem meslek, hem iş yapıyor

Altın Bilezik Projesi ile iş arayanlara istihdam kapısı açtıklarını belirten Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Pek çok sektörle işbirliği içinde olup meslek kursları da açtığımız projemiz, en çok çok ihtiyaç duyulan ara eleman yetiştirme konusunda da önemli bir misyona sahip. Altın Bilezik iş arayanlar kadar işçi arayanların da başvurduğu bir adres oldu. Bornovalılara daha fazla iş olanağı sağlanmak, istihdama katkı koymak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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