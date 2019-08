Bornova Çamiçi'nde su kesintisine tepki

15.08.2019 16:45

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Çamiçi'nde uzun süreli su kesintileri nedeniyle sıkıntı yaşayan vatandaşlar, belediyeye tepki gösterdi.

Çamiçi Mahalle sakinlerinden Hikmet Drahor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl bu dönemde, mahallelerinde aynı sıkıntının yaşandığını ama yetkililerin buna çözüm bulamadığını dile getirdi.

Bazı komşularının su kesintileri nedeniyle mahalleden gittiğini aktaran Drahor, "Sularımız akmıyor. Saat 8-9 arası su var onun dışında yok. Defalarca 185'i aradım, arıza olduğunu söylediler ama bir yerde arıza yok. Her yıl bu şekilde kesinti oluyor. Bu devirde suyun olmaması çok acı bir şey." dedi.

Sabriye Drahor ise sularının kesilmesi nedeniyle birçok işin aksadığını vurgulayarak, "Suyumuz hiç akmıyor, sabah tankerle getirdiler o da kısa sürede tükendi. Su olmadığı için hiç bir şey yapamıyoruz. Banyo, bulaşık hepsi sıkıntı." ifadelerini kullandı.

Ümmü Şeker de özellikle hayvancılıkla uğraşan mahallelinin bu konuda sıkıntı yaşadığını belirterek, "Ağustos ayının başından itibaren sürekli kesiliyor. Tankerle zaman zaman belediye getiriyor ama yetmiyor. Mağduruz yetkililerin buna çözüm bulmasını istiyoruz. Özellikle hayvanı olan köylüler daha çok sıkıntı yaşıyor çünkü hayvanlarına su veremiyorlar. Bahçelerimiz kurudu. bu ne kadar sürecek bilmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA