Bornova Belediyespor'da 10 koronavirüs vakası
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Bornova Belediyespor'da 10 koronavirüs vakası

08.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:43
Bornova Belediyespor'da 10 koronavirüs vakası

TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'da Antrenör Faruk Beşok ve 8 oyuncu ile 1 teknik ekip çalışını dahil toplam 10 ismin koronavirüs testleri pozitif sonuçlandı.

TÜRKİYE Basketbol Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'da Antrenör Faruk Beşok ve 8 oyuncu ile 1 teknik ekip çalışını dahil toplam 10 ismin koronavirüs testleri pozitif sonuçlandı. Basketbol Federasyonu, bu gelişme üzerine İzmir temsilcisinin ligde oynaması gereken 4 maçı ileri bir tarihe erteledi. Bornova Belediyespor'un yarınki Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 12 Aralık Cumartesi günkü Akhisar Belediye, daha önce 16 Aralık Çarşamba gününe ertelenen 6'ncı hafta karşılaşması BUDO Gemlik ve 19 Aralık Cumartesi günü oynayacağı Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol maçları ileri tarihte oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Korkmaz

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