Bornova Belediyespor evinde hızlı başladı

19.10.2019 16:00

Yeşil-beyazlılar Samsunspor'u farklı skorla geçti: 79-57

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, maçı ailesi ile birlikte izledi. Mücadele sonrasında oyuncuların coşkusuna ortak oldu. Mutluluğunu maçın devre arasında sundukları dans gösterisiyle büyük alkış alan down sendromlu özel gençlerle paylaştı.

10 YIL ÖNCEKİ HEYECANLA

10 yıl önce Beko Basketbol Ligi'nde başkanlığı yaptığı dönemdeki heyecanı yaşadığını söyleyen İduğ, "Kazanmak önemli ama bizim asıl hedefimiz iyi oynamak, izleyenlere keyif vermek ve bu mücadeleyi sürdürülebilir hale getirmek. Tüm oyuncuları ve teknik ekibi kutluyorum" dedi.

MÜCEDELE ETME SÖZÜ

Antrenör Zafer Aktaş ise Başkan İduğ'e verdiği destek için teşekkür etti. Çok genç bir ekibe sahip olduklarına dikkat çeken Aktaş, "Hatalarımız oluyor ama bunları zamanla en aza indirgeyip daha iyi olacağız. Lig uzun bir maraton. Belki her maçı kazanamayacağız ama buraya bizi izleyemeye gelenler her zaman sonuna kadar mücadele ettiğimiz görecek. Bunun sözünü veriyoruz" diye konuştu.

FARK ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE AÇILDI

Her iki ekibin sayı bulmakta zorladığı ilk çeyreği 11-10 önde kapatan Bornova Belediyespor, soyunma odasına 31-26 önde girdi. İkinci yarıda maça ağırlığını koyan yeşil-beyazlı ekip, ilk iki periyodun toplamından daha fazla sayı ürettiği üçüncü periyotta rakibine 53-39 üstünlük sağladı. Son periyotta farkı giderek açarak maçı 79-57'lik skorla kazandı. Bornova Belediyespor'da Kerem 17, Eren 14, Mustafa 11, Adrew ise 10 sayı üreterek, skora en fazla katkı yapan oyuncular oldu. Konuk ekipte ise Atakan 17, Samule 14 sayı ile çift haneli sayılara ulaşan oyuncular oldu.

Kaynak: Bültenler