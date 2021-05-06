Bornova Belediyesi yardım üssü
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Bornova Belediyesi yardım üssü

Bornova Belediyesi yardım üssü
Bültenler - Haberler | Güncel

5 bin 200 aile için ve temel gıda maddelerinden, hijyen ürünlerine, bebek bezinden, bebek mamasına özel olarak hazırlanan destek paketlerinin dağıtımı devam ediyor.

5.200 aileye Ramazan Paketi

Bornova Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere verdiği desteği Ramazan Ayı'nda daha da arttırdı.

Bornova Belediyesi Ramazan Bayramı'na özel olarak ihtiyaç sahibi 5 bin 200 aileye, içinde temel gıda maddelerinin bulunduğu koli, maske ve dezenfektan gibi ürünlerin olduğu hijyen seti dağıtıyor. Bu iki yardım paketine ek olarak bebekli ailelere bebek maması ve bebek bezi desteği de veriliyor. Dağıtımlar, bizzat adreslere gidilerek ilgili personelce hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştiriliyor.

Meclis üyeleri ile ziyaret

Bornova Belediyesi'nin Sosyal yardım İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Bornova Belediyesi Meclis Üyeleri; Çeto Çamlıbel, Taner Doğan, Cesim Çelik ve Adem Kasacı ile birlikte Doğanlar'da paketlemelerin yapıldığı depoyu ziyaret etti. Yıldız, Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanlarına ve gönüllü gençlere özverili çalışmaları için teşekkür etti. Meclis üyelerine yapılan yardımlar hakkında detaylı bilgi veren Yahya Yıldız, Bornova Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, "Özellikle pandemi döneminde artan ekonomik sıkıntılar nedeniyle 'arka mahalle' olarak tabir edilen bölgeler yaşayan vatandaşlarımıza yaptığımız yardımları arttırdık. Dağıtımları gerçek ihtiyaç sahiplerini titizlikle belirleyerek gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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