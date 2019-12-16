Bornova Belediyesi Vizyon Çalıştay'ı sona erdi

16.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:46

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, iki gün boyunca ortaya konulan fikirleri Yönetim Bilimci Prof. Dr. Jülide Kesken ve akademisyenlerden oluşan ekibi ile birlikte değerlendirildi.

Değerlendirme sonrası tüm katılımcılara hitaben konuşan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, daha önce yaptırdığı anketlerde ortaya çıkan sonuçların, çalıştayda ortaya çıkan fikir ve beklentiler ile örtüştüğüne dikkat çekerek, "Burada Bornovalılar adına ortaya konulan talep ve fikirler

büyük bir ekiple gerçekleşebilir. Bu anlamda sizlerin desteği çok önemli. Sizler çok değerli bir avizeyi oluşturan elmaslarsınız. Bornova'yı sizlerin verdiği ışıkla aydınlatacağız. Bornova'yı büyütmek ve daha yaşanabilir bir kent yaratma yolunda yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İDUĞ: SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ

Çıkan sonuçlara göre özellikle muhtarlar başta olmak üzere tüm katılımcıların en çok çevre ve temizlik konusunda talepleri olduğunu belirten İduğ,"Şimdi buradan çıkan sonuçlara göre gerekenleri yapma zamanı. Yoksa bir daha böylesi toplantılar düzenlememizin hiç bir anlamı olmaz. Biz kurumsal bir iz, kurumsal bir Bornova Belediyesi bırakmak istiyoruz. Bornova Belediyesi'nin işleyişi kurumsal bir yapı içinde olmalı ve bu yapı bizden sonra da aynı şekilde geliştirilerek devam etmeli. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bizler ev ödevi olarak sizlerin verdiklerine çalışacağız. Buradan çıkan beklentileri gerçekleştirmek bizim için çok değerli olacak. Gerçekleştirdikçe de yeni fikirler ortaya çıkacak ve sizlerle olan birlikteliğimiz daha da anlam kazanacak"diye konuştu.

KESKEN: BELEDİYE YÖNETMEK ÇOK ZOR BİR İŞ

Belediyelerin en zor yönetilibilecek birimlerin başında geldiğini vurgulayan Yönetim Bilimci Prof. Dr. Jülide Kesken, "Üzerinde farklı aktörlerin etkili olduğu, çok farklı gruplara hizmet eden bir kurumu yönetiyorsunuz. Bu çok ciddi koordinasyon, kontrol ihtiyacı ve doğru iletişim ağı gerektiriyor. Zor bir iş yapıyorsunuz ama burada gördüğüm ortam ve ortaya çıkan fikirler gösterdi ki; Sayın Mustafa İduğ'un vizyoner bakış açısı ile hep birlikte bu zor işin üstesinden gelebilirsiniz.

Proje sorumlusu Cem Dumlupınar'ın Dijital Sınıf, Altın Bilezik ve Kolay İş projelerini tanıttığı çalıştayın son gününde, Altan Altın da Bornova tarihine ilişkin bir sunum yaptı.

Kaynak: Bültenler