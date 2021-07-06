Bornova Belediyesi ve Kiwanis Kulübü Derneği minikler için bir arada
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Bornova Belediyesi ve Kiwanis Kulübü Derneği minikler için bir arada

Bornova Belediyesi ve Kiwanis Kulübü Derneği minikler için bir arada
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi, Serintepe Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'nin iç donanımı için uluslararası topluma hizmet kuruluşu Kiwanis Kulübü Derneği ile işbirliğine gidiyor.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve İzmir Kiwanis Kulübü Derneği Başkanı Ozan Uslu'nun imzaladığı protokole göre miniklere hizmet vermek üzere faaliyete geçirilmeye hazırlanılan Serintepe Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi 'nin mobilya, kırtasiye ve oyuncaktan oluşan iç donanım ekipmanı Dernek tarafından karşılanacak.

"Yerel yönetimler sorumluluk almalı"

Yerel yönetimlerin eğitime katkı sunma anlamında büyük bir sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Ödüllü projemiz Dijital Sınıf ile gençlerimize eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla destek sunuyoruz. Kısa süre sonra ise, 3-5.5 yaş arası minik Bornovalıların hizmetine sunacağımız Serintepe Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi'mizi faaliyete geçireceğiz. Bu projemize iç donanım için destek sunacak olan Kiwanis Kulübü Derneği'ne teşekkür ediyorum. Her alanda işbirlikleri ile Bornova'mızı geliştirmeye ve Bornovalıları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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