Bornova Belediyesi personeli bildiğiniz gibi…
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Bornova Belediyesi personeli bildiğiniz gibi…

Ocak ayında Çamdibi'nde para dolu cüzdan bularak sahibine ulaşmasını sağlayan Zafer Yavaş'tan sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan Cemil Vardar'da parkta bulduğu ve içinde yüksek miktarda para bulunan zarfı yetkililere teslim etti.

Bornova Belediyesi personeli bildiğiniz gibi…
04.06.2020 09:30 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:30

Bornova Belediyesi işçileri çalışkanlıkları ve dürüstlükleri ile örnek olmaya devam ediyor.

Bornova Belediyesi bünyesinde 11 yıldır çalışan evli ve 1 çocuk babası Cemil Vardar, Büyükpark içinde çalışma yaptığı sırada yerde zarf buldu. Zarfın içini açan Vardar, içinde yabancı para olduğunu görünce önce amirini arayarak durumu bildirdi, daha sonrada Bornova Belediye Başkanlığına giderek olayı anlattı. Bornova Merkez Karakoluna haber verilerek, içinde yabancı para bulunan zarf, emniyet görevlilerine tutanakla teslim edildi. Bornova Belediyesi, işçinin bulduğu zarfın sahibine ulaşmak için sosyal medya üzerinden paylaşımda da bulundu.

Başkan'dan teşekkür

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ise örnek davranışta bulunan personeli Cemil Vardar'ı makamında ağırlayarak, erdemli davranışı için teşekkür etti. Başkan İduğ, hak, hukuk ve adalet prensibiyle hareket ettiklerini ifade ederek, "Bulunan para ne kadar olursa olsun onu sahibine teslim etmek bizim görevimiz. Çünkü Bornova güvenli bir kent. Çalışma arkadaşlarımızın da bu şekilde düşünerek çalışması bizi mutlu ediyor" dedi.

Cemil Vardar ise parayı teslim etmenin sorumluluğu olduğunu belirterek, "Ben yapılması gerekeni yaptım. Dürüst bir insanım. Hak etmediğim bir parayı alamazdım" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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