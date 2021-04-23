Bornova Belediyesi'nin başkanlık makamına depremin sembolü 'Ayda bebek' oturdu
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Bornova Belediyesi'nin başkanlık makamına depremin sembolü 'Ayda bebek' oturdu

Bornova Belediyesi'nin başkanlık makamına depremin sembolü 'Ayda bebek' oturdu
Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ - Haberler | Güncel

İZMİR depreminde gerçekleşen mucize ile 91 saat sonra enkaz altında çıkarılarek depremin sembolü olan 4 yaşındaki Ayda Gezgin, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam koltuğuna oturdu.

İZMİR depreminde gerçekleşen mucize ile 91 saat sonra enkaz altında çıkarılarek depremin sembolü olan 4 yaşındaki Ayda Gezgin, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'un makam koltuğuna oturdu. Küçük Ayda, pandemiden dolayı kapalı olan okulların tekrar eğitime başlamasını ve belediyenin anaokulu açmasını istedi.

Yıkıcı İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra sağ olarak çıkarılan Ayda Gezgin, 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'u makamında ziyaret etti. İduğ'un koltuğuna oturan Ayda bebek, pandemiden dolayı kapalı olan okulların tekrar eğitime başlamasını ve belediyenin anaokulu açmasını istedi. Ayda'nın ağabeyi Atakan'ın isteği ise depremde kaybettikleri anneleri Fidan Gezgin'in isminin Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinin yakında bulunan Barış Parkı'na verilmesi oldu. Mustafa İduğ, Ayda ve Atakan'ın isteklerini yerine getirme sözü verdi.

Belediye olarak tüm çocukların yanlarında olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan İduğ, "Bu 23 Nisan bizim için çok özel çocuklarımızı başkanlık koltuğuna oturttuk ve isteklerini aldık. Depremde yaşamlarını yitiren Feryal Özge Tekin (14) ve Ömer Yiğitcan Tekin'in (4) isimlerini, onları ölümsüzleştirmek amacıyla evlerinin yakınındaki parka verdik. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Ayda'nın babası Uğur Gezgin ise "Başkanımızın desteğini hep hissettik kendisine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.


Bornova Belediyesi'nin başkanlık makamına depremin sembolü 'Ayda bebek' oturdu
Bornova Belediyesi'nin başkanlık makamına depremin sembolü 'Ayda bebek' oturdu
Bornova Belediyesi'nin başkanlık makamına depremin sembolü 'Ayda bebek' oturdu
Bornova Belediyesi'nin başkanlık makamına depremin sembolü 'Ayda bebek' oturdu
Bornova Belediyesi'nin başkanlık makamına depremin sembolü 'Ayda bebek' oturdu
Bornova Belediyesi'nin başkanlık makamına depremin sembolü 'Ayda bebek' oturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ

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