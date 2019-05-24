Bornova Belediyesi'nden Vatandaşa Vergi Kolaylığı

Bornova Belediyesi'nin Merkez ve Çamdibi vezneleri hafta sonu da ödeme yapmak isteyenlere hizmet verecek. Hafta içi ise anlaşmalı bankalardan da online olarak ödeme yapılabilecek. Ayrıca vatandaşlar internetten www.bornova.bel.tr adresinden ve belediye bahçesinde bulunan akıllı vezneden de 24 saat kredi kartı ile ödeme yapabilecek.

Bornova Belediyesi, emlak,çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin son ödeme tarihi olan 31 Mayıs öncesinde vatandaşların işlemlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlıyor. Vatandaşlarahem veznelerden, hem de internet üzerinden ödeme yapma imkanı sunan Bornova Belediyesi, bir süre önce belediye bahçesine yerleştirilen akıllı vezneden de 24 saat ödeme alabiliyor.

Kaynak: Bültenler