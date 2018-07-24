Bornova Belediyesi'nden Vatandaşa Vergi Kolaylığı

Vergi affından yararlanmak isteyen vatandaşlar için Bornova Belediyesi'nin Büyükpark içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Veznesi haftasonunda açık olacak. Ayrıca mobil vergi ödeme aracı da vatandaşlara hizmet verecek.

Vezneler haftasonu da açık

Bornova Belediyesi, emlak ve çevre temizlik vergisinin son ödeme tarihi olan 31 Temmuz yaklaşırken,vatandaşların bu ödemelerini de daha rahat yapabilmeleri için tüm önlemleri aldı. Bornova Belediyesi'nin merkez veznesi olan Büyükpark içindeki Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk ve Tahsilat Veznesi, 28 Temmuz 2018 Cumartesi ve 29 Temmuz 2018 Pazar günlerinde de 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Bornova Belediyesi'nin mobil vergi ödeme aracı özellikle vergi mükelleflerinin yoğun şekilde bulunduğu bölgelerde vatandaşlara hizmet verecek.

Hizmet ve yatırım olarak geri dönüyor

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, vatandaşların vergilerini daha rahat ödemeleri için her türlü kolaylığı sağladıklarını belirterek, "Bornovalılar, vergi ödeme konusunda her zaman büyük bir hassasiyet gösteriyor. Toplanan vergiler Bornovamıza hizmet ve yatırım olarak geri dönüyor. Vergisini ödeme konusunda tüm Türkiye'ye örnek olan Bornovalı vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.