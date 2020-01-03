Bornova Belediyesi'nden birimler arası futbol turnuvası

03.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:57

16 takımın mücadele ettiği turnuvanın final maçında Spor İşleri Müdürlüğü ile Sosyal İşler Müdürlüğü karşılaştı. Mücadeleyi 4-3'lük skorla kazanan Sosyal İşler Müdürlüğü şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Kültür İşleri Müdürlüğü elde etti.

Büyük Park içerisindeki halı sahada oynanan final maçı sonrası şampiyonluk kupasını Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ verdi. Centilmence mücadele eden tüm takımlara teşekkür eden Başkan İduğ, "Bu organizasyonun en güzel yanı tüm çalışanlarımızı bir araya getirerek birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmesi. Mayıs ayında da Bahar Turnuvası düzenleyeceğiz"dedi.

Kaynak: Bültenler