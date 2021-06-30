Bornova Belediyesi 'kayıtta'
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Bornova Belediyesi 'kayıtta'

Bornova Belediyesi 'kayıtta'
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Belediyesi'nde, güvenilir ve şeffaf denetimi güvence altına almak amacıyla, tüm zabıta ekiplerini tarafından yapılan denetimleri yaka kamerasıyla kayıt edilmeye başladı.

Uygulama ile işletmelerin ruhsat durumunu kontrol etmekten, gıda satışı yapan işletmeler ile pazar yerlerinin denetlenmesine, kaldırım işgallerinden hurda araçların çekilmesine kadar birçok konuda görev yapan zabıtalar, kamera sistemi ile yaptıkları uygulamaları kayıt altına alınmış olacak.

Görüntü ve ses kaydı

Bornova Belediyesinin ana amacının Bornovalıların yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Zabıta ekiplerimiz hızlı, güvenilir ve şeffaf hizmet anlayışıyla 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Bu noktada zaman zaman yapılan uygulamalarla ilgili tartışma ya da şikayetler oluşabiliyordu. Kentin huzurunu sağlamak üzere özveriyle çalışan zabıta ekiplerimizi, kamera ile görüntü ve ses kaydı alacağı için şeffaflık ilkesi gereğini gerçekleştirmiş olacak. Rutin denetimleri kayıt altına alınarak memur-vatandaş ilişkilerinin kontrol edilecek ve denetimler sırasında yaşanabilecek istenmeyen durumların önüne geçmiş olacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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