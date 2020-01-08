Bornova Belediyesi çalışanları eğitimlerle daha gelişecek

08.01.2020 10:18 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:18

İki kurum arasındaki işbirliğine ilişkin protokole Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer imza attı.

Kurum kültürünün önemine dikkat çeken Başkan Mustafa İduğ, "Vatandaşlarımızla iletişim kurarken tüm çalışma arkadaşlarımızın aynı dili konuşması, kurumsal bir dil kullanması gerekiyor. Yapacağımız bu çalışma bizlere hem kurumsal hem de bireysel olarak çok şey kazandıracak. Yaşar Üniversitesi Bornova'ya değer katan çok önemli paydaşımız. Bilgi ve deneyimlerini bizlere aktaracak tüm akademisyenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Prof. Dr. Cemali Dinçer ise bu tür protokollerin sayısının artması, içeriklerinin de geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Üniversiteler evrensel dilin üretildiği ve paylaşıldığı yerler. Kurum olarak yerel yönetimlerle bu tür işbirliklerinin yapılmasına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda organik bağlarımız bulunan Bornova Belediyesi ile yapmış olduğumuz her çalışma üniversitemiz için çok değerli. Sizlere hem desteğiniz hemde birlikteliğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

İmzalanan protokole göre; Bornova Belediyesi birim müdürleri için "Takım Çalışması, Etkili İletişim ve Beden Dili, İnovasyon, Kurum Kültürü ve Çalışan İlişkileri, Stresla Baş Etme, Öfke Kontrolü ve Empati Kurma", Zabıta Müdürlüğü personeli için ise "Zabıta Hukuku, Öfke Kontrolu ve Empati Kurma, Yaşamda Kalite, Takım Çalışması, Etkili İletişim ve Beden Dili" başlıklarıyla seminerler düzenlenecek.

Kaynak: Bültenler