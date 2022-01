Bornova Belediyesi 2021 yılında can dostlarına sahip çıktı

Pınarbaşı'ndaki Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi büyütülerek yenilenirken, 33 bin sokak canına tedavi ya da kısırlaştırma işlemi uygulandı. Bornovalıdan gelen talepler doğrultusunda 7 binin üzerinde acil müdahale yapılırken, 212 can dostu sahiplendirildi. Can dostların beslenme, sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için 7 gün 24 saat çalışan Bornova Belediyesi 6 bin 35 sokak hayvanının kuduz aşısını da yaptı.

Geçtiğimiz aylarda başlanan çalışmalar kapsamında daha steril koşullarda 80 köpeğin barınabileceği 40 padoklu barınağın yapım çalışmaları sürüyor. Açık alanı da bulunan padokların yanı sıra kedi kliniği, soğuk hava deposu ve idari binanın yenileme çalışmaları devam ediyor. Modern koşullardaki ameliyathane ise yapılan fizibilite çalışması doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan güçlendirme çalışmasıyla can dostlarına hayat vermeye devam edecek.

"2021 hedeflerimizi gerçekleştirdik"

2021 yılında sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerine yönelik çalışmalara hız verdiklerini ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Can dostlarımıza sahip çıkmayı bir insanlık ödevi olarak görüyoruz. 2021 hedeflerimizi gerçekleştirdik. Binlerce can dostumuzun tedavi, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladık. Uzmanların ve hayvanseverlerin desteğiyle, 2022 yılında can dostlarımızın daha iyi şartlarda yaşayacağı Bornova için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

