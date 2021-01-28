Bornova Belediye Başkanı İduğ'dan, Kartal Belediye Başkanı Yüksel'e ziyaret
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Bornova Belediye Başkanı İduğ'dan, Kartal Belediye Başkanı Yüksel'e ziyaret

28.01.2021 10:10 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:13
Bornova Belediye Başkanı İduğ'dan, Kartal Belediye Başkanı Yüksel'e ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'u Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki makamında ağırladı.

Yapılan görüşmede Başkan Gökhan Yüksel, İduğ'a Kartal'da yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Görüşmede ayrıca Bornova Belediyesi ve Kartal Belediyesi arasında işbirliği oluşturulması ve ortak projeler yürütülmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Makam odasında gerçekleşen görüşmenin ardından Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, meslektaşına Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'ni, Dijital Ofis'i gezdirerek burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Yüksel, Komşu İletişim Merkezi ile birlikte vatandaş ve belediye arasındaki bürokrasinin büyük ölçüde ortadan kalktığını, vatandaşların istedikleri zaman kolayca Kartal Belediyesi ile iletişime geçebildiğini ve sorunlarına çözüm bulabildiğini belirtti. Başkan Yüksel ayrıca meslektaşı İduğ'a, Kartal'a artı değer katacak projeleri, proje alanındaki maketler üzerinden tanıttı.

Ziyaretin sonunda her iki belediye başkanı da birbirlerine başarı dileklerini iletti. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Başkan Gökhan Yüksel'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Gökhan Yüksel de meslektaşının ziyaretinden dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi ve kendisine Kartal Belediyesi logosunun yer aldığı çini bir tabak hediye etti.


Bornova Belediye Başkanı İduğ'dan, Kartal Belediye Başkanı Yüksel'e ziyaret
Bornova Belediye Başkanı İduğ'dan, Kartal Belediye Başkanı Yüksel'e ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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