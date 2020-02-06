Bornova Belediye Başkanı İduğ'dan Başkan Ergün'e ziyaret

06.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:55

Bir dost, arkadaş ziyareti yaptığını dile getiren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, iki belediye arasında iş birliklerinin temelini atmak için görüş alışverişinde bulunacaklarının mesajını verdi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Bornova Belediyesi Genel Koordinatörü Gürhan Dikmen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da hazır bulundu. Bir dost, arkadaş ziyareti yaptığını dile getiren Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Yeni hizmet döneminizin hayırlı olmasını diliyorum. Manisa'ya yaptığı yatırımlar ve örnek almam gereken birçok şey var. Hem bir dost, arkadaş ziyareti yapmak, hem de iş birliklerimizin temelini oluşturacak birkaç önerim olacak. Bundan bahsetmek ve sizleri dinlemek için ziyarete geldim" dedi. Başkan İduğ'a nazik ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Ergün, "Sizleri burada görmek bizler için çok büyük bir mutluluk. Önemli olan istişare ile vatandaşın lehine olacak olan kararları verebilmemiz. Hayırlısı olur inşallah" dedi. Ziyaretin sonunda Başkan Ergün ve Başkan İduğ karşılıklı hediye takdiminde bulundu.

Kaynak: Bültenler