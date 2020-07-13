Bornova Belediye Başkanı İduğ, çalışmalarını anlattı Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Artık dünyada en önemli şey 'veri'. Kurumsal hafıza için en önemli şey bu. Bizim mirasımız kurumsal hafıza olacak.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Artık dünyada en önemli şey 'veri'. Kurumsal hafıza için en önemli şey bu. Bizim mirasımız kurumsal hafıza olacak." dedi.

İduğ, Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, göreve geldiği günden bugüne hayata geçirdiği projeleri anlattı.

Belediyenin yaptığı çalışmalara dair gösterilen slayt gösterisinin ardından konuşan İduğ, Türkiye'deki belediyelerin en büyük sorunlarından birisinin kurumsal hafıza olduğunu dile getirdi.

İduğ, şunları kaydetti:

"Artık dünyada en önemli şey 'veri'. Kurumsal hafıza için en önemli şey bu. Bizim mirasımız kurumsal hafıza olacak. Belediye bütçesinin yüzde 10'u araç kiralarına gittiğini fark ettik. Araç kiralamak yerine satın almaya yöneldik, hizmet binası yapmak yerine de bina satın aldık. Çünkü araç kiraları her yıl artıyor. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla uzaktan eğitim için harekete geçtik. 2020 yılı için 63 proje öngördüklerini ancak bunları pandemi nedeniyle Eylül ayına kadar erteledik."

Kaynak: AA