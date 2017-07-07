Bornova Beckerspor'da Transfer

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin yeni ekiplerinden Bornova Beckerspor, Beşiktaş'ta forma giyen Karadağlı forvet Iva Perovanovic'i transfer etti.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren 34 yaşındaki Perovanovic'in Türkiye'de daha önce Orduspor ve Canik Belediyespor'da forma giydiği bildirildi.



Bornova Beckerspor Kulübü Başkanı Volkan Kebir, oldukça yoğun tempoda hazırlandıklarını ve takımın yüzde 90'ını oluşturduklarını belirterek, "Süper Lig'deki hedefimiz play-off'lara kalmak olacak. Bu amaç doğrultusunda oldukça titiz çalışmalar içindeyiz. Hedefimize uygun bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Alacağımız 2 numara ile takımı oluşturmuş olacağız. Umuyoruz ki ligde de başarımızı perçinleyerek İzmir'i gururla temsil etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.