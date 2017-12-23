Bornova Beckerspor-Botaş: 51-98

BİLYONER.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Bornova Beckerspor, konuk ettiği Botaş'a 98-51 yenilerek 11 hafta sonunda yine kazanamadı.



Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 22-14 önde tamamlarken, soyunma odasına da 53-26'lık skor avantajıyla girdi. Hücum ve savunmada etkili olamayan Beckerspor, üçüncü çeyreği de 75-33 geride tamamladı. Final bölümünde farkı iyice açan Botaş, salondan 47 sayı farkla galip ayrılmasını bildi. Bornova Becker, bu sonuçla Antrenör Hakan Yiğit yönetiminde oynadığı ilk maçtan yenilgiyle ayrılmış oldu. - İzmir