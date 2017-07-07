Bornova Beckerspor'a Beşiktaş'tan Forvet

Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Bornova Beckerspor, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Iva Perovanovic'i transfer etti.



Kadınlar Basketbol Ligi'ne yükselen Bornova Beckerspor, adından söz ettiren transferlerine devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Iva Perovanovic, Bornova Becker Spor'a imza attı. 1983 doğumlu, 1.88 boyundaki Euro Lig ve Eurobasket tecrübelerine sahip olan forvet oyuncusu, sırasıyla Orduspor ve Samsun Canik Belediye takımlarında yer bularak Beşiktaş'ın formasını da terletmişti.



Bornova Becker Spor Yönetim Kurulu Başkanı Volkan Kebir, süper lig için oldukça yoğun tempoda hazırlandıklarını ve takımın yüzde 90'ını oluşturduklarını ifade ederek, iki numara için de güçlü isimlerle görüştüklerini, ilerleyen günlerde onu da açıklayacaklarını belirtti.



Güzel bir sezon geçirdiklerini söyleyen Kebir, "hedefimize ulaştık ve süper lige yükseldik. Süper Ligdeki hedefimiz de Play Off'lara kalmak olacak. Bu amaç doğrultusunda oldukça titiz çalışmalar içindeyiz. Hedefimize uygun bir kadro kurmaya çalışıyoruz. Alacağımız 2 numara ile takımı oluşturmuş olacağız. Umuyoruz ki Süper Ligde de başarımızı perçinleyerek İzmir'i gururla temsil etmeye devam edeceğiz" dedi. - İZMİR