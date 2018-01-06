Bornova Becker, Devrenin Son Maçında Kayıp

Bornova Beckerspor, ilk devrenin son maçında Samsun Canik Belediyespor'a 69-145 mağlup oldu.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta müsabakasında Bornova Beckerspor evinde Samsun Canik Belediyespor'a 69-145 mağlup oldu. İlk çeyrek karşılıklı sayılarla geçilirken, ikinci çeyrek ile birlikte Samsun ekibi hücum temposunu arttırdı. 3 sayı çizgisinden bulduğu sayılarla farkı açarak ilk yarıyı 37-73 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarı da farkın kapanmasına izin vermedi. Bu sonuçla birlikte Samsun Canik Belediyesi ligdeki 13. maçında 6. galibiyetini alırken, Bornova Beckerspor da Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarısını galibiyet alamadan tamamladı.



Yeni transferler Lara Yavaş ve Ece Deniz Onat Bornova Becker forması altında ilk maçlarına çıkarken, Amerikalı transfer Kaili Mc Laren'ın dün akşam Türkiye'ye giriş yaptığı için önümüzdeki maçta kadroya dahil olacağı belirtildi.



Ligde çok genç bir kadroyla mücadele ettiklerini ifade eden Bornova Beckerspor Antrenörü Hakan Yiğit, "Fiziki olarak rakiplerimiz karşısında geride kaldık. Takıma yeni bir yabancı oyuncu takviyemiz oldu ama bu maça yetiştiremedik. Önümüzdeki haftadan itibaren Kaili aramıza katılacak. Pota altında boy ve tecrübe olarak biraz daha güçleneceğiz. Bu sezonu elimizden geldiğince iyi basketbol oynayarak ve gençleri kazanmaya çalışarak geçireceğiz. Çünkü transfer yapamıyoruz. Transfer konusunda bir takım sıkıntılar mevcut. Sadece maddi sıkıntı değil istediğimiz tarzda oyuncu bulamıyoruz. Rakip takımın Türkiye Kupasına katılımları için averaja ihtiyaçları vardı. Oyuncularımı ve rakip takımı kutluyorum" dedi.



Samsun Canik Belediyespor Baş Antrenörü Erman Okerman ise "Bizim için farklı bir motivasyonda oynan bir maçtı. Ölüm kalım maçı gibiydi. Türkiye Kupasına katılmak için averaj hesapları yapıyoruz. En büyük farkı yakalamak için elimizden geleni yaptık" ifadelerini kullandı. - İZMİR