Bornova Bamyası'na coğrafi tecsil
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Bornova Bamyası'na coğrafi tecsil

Bornova Kınalı Bamyası, Bornova Belediyesinin çalışmalarıyla tescil ediliyor.

Bornova Bamyası'na coğrafi tecsil
03.06.2020 09:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:14

Bornova Belediyesi'nin ilçeye özgü tarım ürünlerini geleceğe taşıma çalışmaları kapsamında Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün başlığıyla yapılan başvuru, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan değerlendirmenin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu'nda askıya çıktı. Ürün, üç aylık askı sürecinin ardından Bornovalı Kınalı Bamyası olarak tescil edilecek.

Coğrafi İşaret ile hem üreticileri hem de tüketicileri korumayı amaçladıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Coğrafi işaretli ürünler, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunmasının dışında tüketiciler tarafından daha fazla talep edildiği için üreticilere pazarlama konusunda da büyük avantajlar sağlıyor. Coğrafi işret tescili tamamlandıktan sonra üretilecek bu ürünler Bornova dışında üretildiği Urla, Çeşme, Seferihisar, Karaburun, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Torbalı ve Menderes ilçelerinde de tüketildiği her yerde de Bornova Kınalı Bamyası olarak anılacak, Bornova isminin daha sık duyulmasına katkıda bulunacak" dedi.

Misket üzümü de işaretlenecek

Bornova'nın sanayi ve ticaretin yanı sıra aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu hatırlatarak, "Özellikle 12 eski köy yerleşimimizde yerel üreticimize ciddi destekler verirken, ilçeye özgü tarım ürünlerimize sahip çıkıyoruz. Pınarbaşı'ndaki 1 dönümlük arazide tohumluk Kınalı Bornova Bamyası yetiştiriyoruz. Yaz sonunda hasadına başlanacak bamyaların tohumları ücretsiz olarak yerel üreticiye dağıtacağız. Bornovalı Kınalı Bamyası'nın ardından Bornova Misket Üzümü'nün coğrafi işaretini tescil ettirmek için çalışmaya başladık" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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