Bornova Avrupalılara ev sahipliği yaptı

Dramalılar Köşkü Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleşen eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifikalarını veren Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, uluslararası işbirliklerinin yerel yönetimler için çok önemli olduğunu söyledi.

Yerel yönetimlerin ihtiyacı olan Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Uzmanlığı için bir eğitim programı ve içeriği tasarlamak üzere, Avrupa Birliği tarafından fonlanan SKILLeD adlı projenin dört ülkeden gelen 12 katılımcısı, Bornova'daki eğitimlerin ardından sertifikalarını Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Yaşar Üniversİtesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer'in elinden aldı.

Uluslararası projeler Bornova'ya değer katar

İspanya, Romanya ve Yunanistan'ın dahil olduğu projenin önemine dikkat çeken Başkan Mustafa İduğ, Avusturya, Birleşmiş Milletlerin kalkınma hedeflerinde iş birliklerinin önemini vurgulayarak, "İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme hedefiyle doğrudan ilişkili olan bu projeye destek vermek, Bornova Belediyesi'nin uluslararası ilişkileri ve prestjiyle kentimizin tanıtımına katkı sağlarken, önümüzde süreçte yapacağımız işbirliklerinin de önünü açacaktır" diye konuştu.

Rektör Dinçer'den Başkan İduğ'a teşekkür

Yaşar Üniversitesi Stratejik Planlama ve Mükemmeliyet Ofisi Direktörü ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Çağrı Bulut ile İşletme Fakültesi, Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve Proje uzmanı Doç. Dr. Serpil Kahraman'ında katıldığı sertifika töreninde konuşan Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ise "İşbirliği yapmaktan her zaman büyük mutluluk duyduğumuz Başkan İduğ'a ve Bornova Belediyesi'ne bu projeye sağladıkları önemli katkılar için teşekkür ediyoruz" dedi.

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