Bornova aşka geldi

Bornova Belediyesi ile Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi işbirliğinde düzenlenen Hediyelik Eşya Günleri büyük ilgi gördü. Kooperatif üyesi kadınların el emeği ürünlerini sattığı organizasyonda Bornova Belediyesi Mutfak Atölyesi kursiyerlerinin Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı konsept kurabiyeler dağıtıldı.

Bornova Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir dizi etkinliğe imza attı. Küçükpark'ta düzenlenen vals gösterisiyle başlayan etkinlikler Bornovalılardan yoğun ilgi gördü. Mutfak Atölyesi kursiyerlerinin hazırladığı kalp şeklindeki kurabiyelerin de dağıtıldığı etkinliğin ardından Büyükpark'ta Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyelerinin takıdan ahşap boyamaya, anahtarlıktan el örgüsü süs bebeklerine kadar el emeği ürünler Bornovalıların beğenisine sunuldu. Alanda 14 Şubat'a özel hazırlanan çerçeveli panoda bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Bornovalılar unutulmaz bir Sevgililer Günü geçirdi.

Stantları ziyaret eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, kooperatif üyeleriyle bir araya geldi. Kadın emeğinin görünür kılınması için çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Başkan İduğ, "Göreve geldiğimiz günden beri kadın üreticileri desteklemeye yönelik projeleri hayata geçirdik. Böylesi özel günlerde de destek vererek üretimlerin karşılık bulmasını, ekonomik kazanca dönüşmesini hedefliyoruz. Bu vesileyle sevgi dolu bir dünya diliyor, herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum" diye konuştu.

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