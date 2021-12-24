Bornova Antika Pazarı Açılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bornova Antika Pazarı Açılıyor

Bornova Antika Pazarı Açılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bornova Antika Pazarı, Bornova Belediyesinin desteğiyle Yeni Özkanlar Pazaryerinde 26 Aralık Pazar günü saat 11.00'de düzenlenecek törenle hizmet açılıyor.

Bornova Belediyesinin 5'i Bir Yerde Projesi kapsamında Özkanlar Yeni Bornova Pazarı haftanın 4 günü 5 farklı pazarlara ev sahipliği yapacak.

Cumartesi günleri Semt Pazarı olarak açılan alanda, Salı günleri Bit Pazarı, Perşembe günleri tekstilcilerin yer aldığı Sosyete Pazarı, Pazar günleri ise ikinci el otomobil pazarı hizmet verirken, her ayın son pazarı da antika meraklıları için Antika Pazarı yer alacak.

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title