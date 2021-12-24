Bornova Antika Pazarı Açılıyor

Bornova Belediyesinin 5'i Bir Yerde Projesi kapsamında Özkanlar Yeni Bornova Pazarı haftanın 4 günü 5 farklı pazarlara ev sahipliği yapacak.

Cumartesi günleri Semt Pazarı olarak açılan alanda, Salı günleri Bit Pazarı, Perşembe günleri tekstilcilerin yer aldığı Sosyete Pazarı, Pazar günleri ise ikinci el otomobil pazarı hizmet verirken, her ayın son pazarı da antika meraklıları için Antika Pazarı yer alacak.

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