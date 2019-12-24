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Borja Valero Eski Takımı Fiorentina'yı Üzdü

2019-20 Serie A sezonunda Inter'in Fiorentina'ya konuk olduğu maçta İspanyol orta saha Borja Valero, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Valero, Inter'den önce beş sezon boyunca formasını giydiği Fiorentina kulübüne karşı saygısından golünün sevincini yaşamadı.

24.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:17

2019-20 Serie A sezonunda Inter'in 'ya konuk olduğu maçta İspanyol orta saha Borja Valero, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Valero, Inter'den önce beş sezon boyunca formasını giydiği Fiorentina kulübüne karşı saygısından golünün sevincini yaşamadı.

Kaynak: Dugout

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