Borja Valero Eski Takımı Fiorentina'yı Üzdü
2019-20 Serie A sezonunda Inter'in Fiorentina'ya konuk olduğu maçta İspanyol orta saha Borja Valero, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Valero, Inter'den önce beş sezon boyunca formasını giydiği Fiorentina kulübüne karşı saygısından golünün sevincini yaşamadı.
24.12.2019 18:17 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:17
2019-20 Serie A sezonunda Inter'in Fiorentina'ya konuk olduğu maçta İspanyol orta saha Borja Valero, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Valero, Inter'den önce beş sezon boyunca formasını giydiği Fiorentina kulübüne karşı saygısından golünün sevincini yaşamadı.
Kaynak: Dugout
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