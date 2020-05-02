Boris Johnson ve Carrie Symonds'un bebeğinin ismi belli oldu
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Boris Johnson ve Carrie Symonds'un bebeğinin ismi belli oldu

Boris Johnson ve Carrie Symonds'un bebeğinin ismi belli oldu
02.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:48

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'un 29 Nisan'da doğan erkek bebeklerinin ismi belli oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve nişanlısı Carrie Symonds'un 29 Nisan'da doğan erkek bebeklerinin ismi belli oldu.

Johnson'ın nişanlısı Symonds, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bebeğin isminin Wilfred Lawrie Nicholas Johnson olduğunu duyurdu.

'ANNESİ DE BABASI DA KORONAVİRÜSLE SAVAŞTI'

İngiltere Başbakanı Johnson geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Semptomları süren Johnson, yoğun bakıma alınmıştı. Daha sonra nişanlısı Carrie Symonds'un da virüse yakalandığı duyurulmuştu. Johnson, daha sonra taburcu edilmişti.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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