Boris Johnson'un eski köşe yazıları ortaya çıktı: 'Homofobik, islamofobik ve cinsiyetçi'

09.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:14

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın gazeteciliği döneminde kaleme aldığı makaleler, erken genel seçimlere 3 gün kala tartışmaların odağına oturdu.



İngiliz basınında yer alan haberlere göre muhafazakar lider, bir dönem editörü olduğu The Spectator dergisindeki köşe yazılarında bekar anneleri, İslam dinini ve eş cinselleri hedef alarak homofobik, islamofobik ve cinsiyetçi cümlelere imza attı. Euronews.com'da Görüntüle