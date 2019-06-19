Boris Johnson: Türk dedem İngiltere'nin başbakanı olacağımı görseydi çok gurur duyardı

Boris Johnson: Türk dedem İngiltere'nin başbakanı olacağımı görseydi çok gurur duyardı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ilk defa katıldığı tartışma programında, büyük dedesinin Müslüman olduğunu vurgulayarak, "Eğer kendisi bugün benim bu ülkenin başbakan olacağımı görseydi bundan çok gurur duyardı" dedi

Boris Johnson: Türk dedem İngiltere'nin başbakanı olacağımı görseydi çok gurur duyardı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderlik yarışını önde götüren eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ilk defa katıldığı tartışma programında diğer 4 adayla kozlarını paylaştı. İngiliz basınına göre Johnson özellikle Brexit konusunda beklentileri karşılayamadı.

31 Ekim'de İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması beklenirken Boris Johnsun'ın "güvenilir bir çıkış planı" sunamaması dikkat çekti. Diğer adayların hiçbiri de Brexit hakkında net bir çözüm önermedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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