Boris Johnson seçim vaadi olarak 'Brexit'i tamamlama' sözü verdi
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Boris Johnson seçim vaadi olarak 'Brexit'i tamamlama' sözü verdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson partisinin manifestosunu açıklayarak "Brexit'i tamamlama" sözü verdi. Johnson'ın Muhafazakâr Parti'siyse Noel'den önce Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma anlaşmasını parlamentoya yeniden taşımak için seçim yapmayı vadetti

24.11.2019 23:54 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:54
Boris Johnson seçim vaadi olarak 'Brexit'i tamamlama' sözü verdi

Başbakanı Boris Johnson partisinin manifestosunu açıklayarak "Brexit'i tamamlama" sözü verdi. Johnson'ın Muhafazakar Parti'siyse 'den önce 'nden (AB) ayrılma anlaşmasını parlamentoya yeniden taşımak için seçim yapmayı vadetti.


İktidardaki Muhafazakarlar, 12 Aralık'ta yapılacak erken genel seçimler için daha fazla kamu harcaması öneren ve AB'den ayrılma sürecinin daha fazla uzamayacağı vaadi veren bir manifesto hazırladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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