Boris Johnson, köpeğiyle sandık başında

12.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:43

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, günün erken saatlerinde köpeğiyle birlikte sandık başına gitti.



İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sahiplendiği Dilyn adlı köpeğiyle sandık başına giderek oyunu kullandı. Johnson, İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Westminster'da yer alan Metodist Kilisesi'nde oyunu kullandıktan sonra kameralara poz verdi. Johnson, bu seçimin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) için bir şans olduğunu ve sonuçlara saygı duyacağını açıkladı. - LONDRA

Kaynak: İHA