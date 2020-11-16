Boris Johnson kimdir? Boris Johnson kaç yaşında?
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Boris Johnson kimdir? Boris Johnson kaç yaşında?

16.11.2020 08:45 | Son Güncelleme: 16.11.2020 08:50
Boris Johnson kimdir? Boris Johnson kaç yaşında?

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson 'ın yakın çalıştığı milletvekillerinden birinin koronavirüs testi pozitif çıkınca, Johnson da karantinaya girdi. Yaşanan gelişme sonrası Boris Johnson kimdir ve Boris Johnson kaç yaşında gibi konular araştırıldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, çevresindeki çalışanlardan birinin corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kendisini karantinaya aldı. Peki, Boris Johnson kimdir? Boris Johnson kaç yaşında?

BORİS JHONSON KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Haziran 1964

Kaç yaşında: 56 yıl yaşında

Nereli: Upper East Side, New York, ABD

Alexander Boris de Pfeffel Johnson (19 Haziran 1964, New York, ABD), Britanyalı muhafazakâr politikacı, gazeteci ve Birleşik Krallık başbakanı. eski Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

23 Temmuz 2019'da, Muhafazakâr Parti'nin lideri seçilmiştir; 24 Temmuz 2019'da Theresa May'in istifasını takiben Birleşik Krallık başbakanı görevini üstlenmiştir. Kabinesini Brexit yanlısı isimler ile kuran Boris Johnson, 31 Ekim itibarıyla Brexit'i gerçekleştirme sözü vermiştir. 12 Aralık 2019'da gerçekleştirilen seçimlerde 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda 365 sandalye kazanarak Margaret Thatcher'dan bu yana en yüksek oranda Muhafazakâr Parti zaferini elde etmiş oldu. 20 Aralık 2019'da yapılan oylamayla Johnson'ın Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği Brexit anlaşması 234'e karşı 358 oyla kabul edildi. Bu sonuçla, 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık, Avrupa Birliği'nden ayrıldı.

2019 yılında Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen COVİD-19'a yakalanmış, bir süre yoğun bakımda kalmıştır.

AİLESİ

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğludur. (Osman Kemal`in torunudur). Babasının (Stanley Johnson'ın) Kral II. George'a uzanan kökeninde İngilizlik, Almanlık ve Fransızlık da vardır. Annesi ise Rus-Yahudi paleograf Elias Avery Lowe'un torunudur. Müslüman, Yahudi, ve Hristiyanlardan oluşan atalarına atfen, kendisini "tek kişilik eritme kazanı" olarak tanımlamıştır. Boris ismini ailesinin tanıştığı bir Rus göçmenden almıştır.

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