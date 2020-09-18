Boris Johnson: İngiltere koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
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BBC

Boris Johnson: İngiltere koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşıyor

İngiltere Başbakanı Borish Johnson, koronavirüs salgınında ikinci dalganın ülkesinde yaşandığını söyledi.

Boris Johnson: İngiltere koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
18.09.2020 22:22 | Son Güncelleme: 18.09.2020 22:26

İngiltere Başbakanı Borish Johnson, koronavirüs salgınında ikinci dalganın ülkesinde yaşandığını söyledi. Johnson, ikinci dalga için "kaçınılmazdı" yorumunu yaptı.

Ülkede daha büyük kilitlenmeler uygulamak istemediklerini ifade eden Johnson, daha sıkı sosyal mesafelerin gerekli olabileceğini söyledi.

Johnson konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İngilizler harika bir iş çıkardı. Pik noktasını disiplinli bir şekilde aşağı indirdiler. Ancak insanlar bunu sürdürmekte zorlanıyor. Bu disiplini uzunca bir süre sürdürmek zor" dedi.

İkinci bir ulusal kilitlenmeye hiç girmek istemidiğini söyleyen Johnson, bunun istenecek son şey olduğunu ifade etti.

Açıkça her şeyi gözden geçireceklerini aktaran Başbakan Johnson, "Okullarımızı açık kalmasını istiyoruz, okulların tekrar normale dönmesi güzel bir gelişme. Ekonomimizi, olabildiğince açık tutmak istiyoruz. İşlerin yolunda gitmesini istiyoruz. Ancak bunu yapmamız için halkımızın kurallara uyması gerekiyor" dedi.

Üç aşamalı tedbirler

Üç aşamalı bir kısıtlamanın uygulandığı İngiltere'deki mevcut planda kilitlenmeler öngörülmese de hanehalkları arasındaki temas durdurulabilir.

Planın ilk seviyesinde, hali hazırda ülkenin pek çok yerinde uygulanan sosyal mesafe kuralları var.

İkinci aşamada ise hanehalklarının birbirleri arasındaki buluşmaları ile konaklama endüstrisi, restoran, kafe ve barlara getirilen kısıtlamalar söz konusu.

Üçüncü ve son aşamada ise sıkı bir şekilde getirilecek sokağa çıkma yasakları ve kilitlenmeler var.

Ulusal çapta sokağa çıkma yasağı yerine bölgesel olarak ikinci aşamadaki kısıtlama kararlarının alınabileceği düşünülüyor.

Bahara kadar sürebilecek önlemler düşünülüyor

Önlemlerin görüşüldüğü bir toplantının sonucu BBC ile paylaşılırken bu toplantıda hükümetin salgın politikasının da "aktif olarak gözden geçirildiği" ve salgına karşı savunmasız kişileri korumak için daha fazla önlem alınmasına ilişkin bir kararın yakında alınabileceğini açıkladı.

Yeni alınacak önlem kararlarında daha önceki kısıtlamaların aksine çok daha özel bir yaklaşımın benimsenmesi bekleniyor.

Virüsün kışın daha şiddetli olması beklenirken, yetkililer bahara kadar sürebilecek önlemler almayı düşünüyor.

Birleşik Krallık'ta son olarak 4 bin 322 koronavirüs vakası daha kaydedildi.

Pazartesi gününden itibaren Birleşik Krallık'ta 6 kişiden fazla insanın bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

BBC
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