Boris Johnson: İngiltere'de Başbakanlık'ta düzenlenen partilerle ilgili soruşturma raporunun tamamı kamuoyuyla paylaşılacak

İngiltere Başbakanı Boris Jonson, koronavirüs kısıtlamaları sürerken Başbakanlık'ta organize edilen partilerle ilgili kıdemli müsteşar Sue Gray tarafından yürütülen soruşturmanın raporununun tamamının kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Kuzey Galler'e yaptığı bir ziyaret sırasında Johnson'a hükümetin "[Gray'in raporunun] tümünü yayımlayıp yayımlamayacağı" sorulduğunda, Başbakan "Elbette" yanıtını verdi.

Ancak Johson, Başbakanlık ofisinde Gray'in bulgularının ne zaman açıklanacağını bilmediğini söyledi ve ekledi:

"Bağımsız soruşturmaların devam etmesine izin vermeliyiz."

Johnson, rapor eline geçtikten sonra Avam Kamarası'nda bir açıklama yapacağını söyledi.

Gray'in bulgularının hükümete teslim edilmeden önce avukatlar ve insan kaynakları uzmanları tarafından kontrol edildiği belirtiliyor.

Ana muhalefet İşçi Partisi, Başbakanlık'taki etkinliklere katılanların ve bunları düzenleyenlerin isimleri de dahil olmak üzere, rapordaki tüm bulguların açıklanmasını ve parlamentoda tartışılmadan önce muhalefet partilerine raporu incelemeleri için yeterince zaman tanınmasını talep ediyor.

Parti lideri Keir Starmer, "Raporun tamamının kamuoyuna açıklanması için her seçeneği kullanacağız" dedi.

'İ nsan Kaynakları ??gizliliği'

Gray'in soruşturmasının, "o sırada yürürlükte olan yönetmeliğe bağlı kalarak, katılım, ortam ve amaç dahil olmak üzere toplantıların içeriği hakkında hızlı bir şekilde genel bir anlayış oluşturma" amacı taşıdığı belirtiliyor.

Resmi yönerge, "soruşturmaların bulgularının kamuoyuna açıklanacağını" söylüyor; ancak şunu ekliyor: "Birbirini takip eden yönetimlerin uzun süre devam eden uygulamalarının ardından, bireylere yönelik herhangi bir özel İnsan Kaynakları uygulaması gizli tutulacaktır."

Ancak gerektiği takdirde Gray, etkinliklere katılanlar için "bireysel disiplin cezasının gerekip gerekmediğini belirleme" yetkisine sahip.

Gray'in "potansiyel olarak suç teşkil eden bir davranışa ilişkin herhangi bir kanıt ortaya çıktığında" bazı konuları Londra Emniyet Müdürlüğü'ne havale etme yetkisi de var.

Londra Emniyet Müdürlüğü, pandemi süresince Başbakanlık'ta düzenlenen partiler hakkında bu hafta soruşturma başlatmıştı.

İstifa çağrısı

Başbakan Johnson ise, Londra Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmayı memnuniyetle karşıladığını, soruşturmanın duruma "gerekli açıklığı getireceğini ve konunun kapanmasına yardımcı olacağını" belirtti.

İşçi Partisi, İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokratlar, Johnson'ın istifa etmesi için çağrıda bulundular.

Bazı Muhafazakar milletvekilleri de Johnson'ın istifasını istedi; ancak Gray'in soruşturma raporunu beklediğini söyleyen milletvekilleri de var. Johnson hakkında güven oylaması için partiden en az 54 milletvekilinin bunu talep etmesi gerekiyor.

Johnson özür dilemişti

Johnson daha önce 20 Mayıs 2020'deki bir "içkili" etkinliğe katıldığı için özür dilemiş, bunun "işle ilgili bir etkinlik" olduğunu sandığını ifade etmişti.

Johnson için Haziran 2020'de Başbakanlık Konutu'nda sürpriz doğum günü partisi yapıldığı yönünde de haberler var.

Bugüne dek, Covid kısıtlamaları döneminde Başbakanlık'ta ve diğer bakanlık binalarında en az 17 etkinlik düzenlendiği yönünde iddialar gündeme geldi.

Sue Gray'in karantinalar ve diğer Covid kısıtlamaları sırasında Başbakanlık Konutu'nda düzenlenen bu ve diğer etkinlikleri incelemesi birkaç hafta sürdü.